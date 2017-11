“Il concetto del riscaldamento globale è stato creato dai e per i cinesi, per rendere non competitiva l’industria americana”. Un solo tweet di Donald Trump del 2012, neoeletto presidente degli Stati Uniti, non basterà — speriamo — a sintetizzare la sua linea politica nel futuro sul tema del clima e del riscaldamento globale, ma potrebbe essere indicativo di una linea di pensiero.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.