Etiopia, la Fao ha un piano contro la peggior siccità da 30 anni

L’idea di aiutare le popolazioni “in loco” per far sì che decidano di restare nel loro paese invece di migrare verso le coste europee è sempre più diffusa. Del resto questa teoria accontenta sia coloro che vogliono difendere i propri confini nazionali, sia coloro che hanno uno spirito di solidarietà marcato e che credono nella cooperazione internazionale. Bene, allora perché non cominciare parlando di ciò che si sta verificando in Etiopia, uno dei paesi del Corno d’Africa?

La peggior siccità da 30 anni

50 milioni di dollari, per partire

Una persona dovrebbe far rumore anche se muore in Etiopia