Cosa vedi se decidi di fare trekking nel parco di Yosemite

Il parco di Yosemite, nello stato americano della California, è una delle meraviglie che la Terra ci ha regalato, uno di quei luoghi che andrebbe visitato di persona almeno una volta nella vita. Ma se quel momento è ancora lontano, due fotografi hanno pensato di colmare questa lacuna realizzando altrettanti video in timelapse e in alta definizione (hd) sotto il nome di Project Yosemite. I due si chiamano Colin Delehanty e Sheldon Neill. Il primo video (Yosemite HD) è stato realizzato di notte in cima alla vetta dell’Half dome, una roccia granitica alta 2694 metri. “Essere sull’Half dome quella notte – ha poi dichiarato il duo – è stato come essere su un altro pianeta, una superficie liscia di granito sotto i nostri piedi e uno spazio infinito girava sopra le nostre teste. L’alba poi ci è sembrata la prima che avessimo mai visto”.