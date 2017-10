Evasione fiscale, ogni giorno paghiamo 20 euro per un caffè senza saperlo

Alzi la mano chi di voi pagherebbe 20 euro per un caffè. Un barista della città di Prato ha provato a domandarlo direttamente ai propri clienti. Alla cassa, quando ciascuno di loro si è avvicinato, ha battuto scontrini da 20, 21, 22 euro. La reazione è immaginabile: chi si arrabbia, chi la butta a ridere, chi minaccia di chiamare i carabinieri. Il barista allora spiega le sue ragioni: “I clienti che vi hanno preceduto non hanno pagato. Io devo fare tornare i conti alla fine della giornata, e perciò sono costretto a chiedere a voi di farvi carico di quello che non è stato fatto dagli altri”.

È la gente comune a pagare il prezzo dell’evasione fiscale

Immagine di apertura: ©Joe Raedle/Getty Images