L’anno nero degli ambientalisti, mai così tanti omicidi come nel 2016

Chi glielo fa fare? A volte questa domanda sorge spontanea leggendo gli agghiaccianti dati relativi agli ambientalisti assassinati ogni anno in tutto il mondo. Il 2016 è stato l’anno peggiore mai registrato, oltre duecento difensori dell’ambiente sono stati uccisi (più del doppio dei giornalisti ammazzati, 79), quasi quattro persone ogni settimana, per aver cercato di difendere le loro terre, le loro foreste, i loro fiumi, insomma, i posti che chiamano casa. Chi glielo fa fare ci chiedevamo, ebbene in molti casi si tratta di una necessità dettata dalle contingenze, da quelle battaglie dipende la loro stessa sopravvivenza (l’espropriazione di una foresta che offre sostentamento, la distruzione di un fiume che fornisce acqua potabile, la realizzazione di un impianto che avvelena l’aria), altre volte invece è quasi una missione, che spinge donne e uomini a mettere in gioco la propria vita e quella dei propri cari pur di difendere l’ambiente.

Aumentano gli ambientalisti assassinati

I difensori dell’ambiente non muoiono, si moltiplicano

I paesi più pericolosi per gli ambientalisti

Non c’è più posto per gli indigeni

Omicidi di stato

Berta e i suoi fratelli

Cittadini, non sudditi