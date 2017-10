Dal governo in arrivo 9 miliardi di incentivi per le rinnovabili

Nove miliardi di euro di incentivi per le energie rinnovabili. Sono i nuovi fondi contenuti nel decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Gli incentivi saranno erogati annualmente, 435 milioni alla volta, e gli obiettivi saranno differenziati: la metà dei fondi - ha detto Calenda - lavoreranno su quelle fonti che hanno un risultato molto positivo immediatamente, quasi in equilibrio, per esempio l'eolico. Il 25 per cento sarà destinato alle tecnologie di frontiera, come il termodinamico, di cui abbiamo la tecnologia ma non un posto per l’implementazione in Italia. L’ultimo quarto (dunque 100 milioni all’anno) va al grande tema dell'economia circolare, quindi biomasse e parti di scarto.

Con @matteorenzi firmato a Palazzo Chigi il Decreto sulle energie rinnovabili pic.twitter.com/Bkck2BIWKj — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 23 giugno 2016

La ripartizione dei fondi stanziati dal Governo nel dettaglio

