Ispra, pesticidi in aumento nelle acque italiane. L’erbicida glifosato c’è

Nel 63,9 per cento dei 1.284 punti di monitoraggio delle acque superficiali, come fiumi, laghi e torrenti, sono stati trovati pesticidi e altre sostanze di contaminazione. I pesticidi trovati nelle acque sotterranee (come le falde acquifere), invece, coinvolgono il 31,7 per cento dei 2.463 punti monitorati. È quanto rivelato dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nell’edizione 2016 del Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque. Il dossier è stato realizzato grazie ai dati forniti dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, le Arpa, per il periodo 2013-2014. La distribuzione dei controlli, però, non è omogenea ed è carente soprattutto per le regioni meridionali. Nessun dato è stato inviato dal Molise e dalla Calabria, mentre per cinque regioni non si dispone delle analisi sulle acque sotterranee.

Pesticidi in aumento, trovate 224 sostanze chimiche

Le regioni più severe nei controlli sono quelle più contaminate

Le vendite dei prodotti fitosanitari è in calo

No al fitofarmaco #glifosato. Proteggere noi stessi, la nostra terra è priorità per Italia. #Ambiente #Bruxelles #Ue — Gian Luca Galletti (@glgalletti) 7 marzo 2016

La posizione dell'Italia sul glifosato