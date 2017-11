Jennifer Morgan di Greenpeace. Smascheriamo i politici che pensano prima alle fossili e poi alle persone

Greenpeace, come centinaia di altre ong da tutto il mondo, è presente alla Cop 23 in corso a Bonn, in Germania. Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, ci ha raccontato quali sono le richieste avanzate dall'organizzazione che si batte per la protezione dell'ambiente dal 1971 ai negoziatori dei 197 paesi che hanno aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Coloro che in queste ore stanno decidendo cosa fare per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi adottato alla Cop 21 di Parigi: limitare l'aumento della temperatura media globale "ben al di sotto dei 2 gradi centigradi" rispetto ai livelli pre-industriali, entro la fine del secolo.

Cosa (dovrebbe) succedere alla Cop 23 di Bonn

Cosa fanno le ong, come Greenpeace

Cosa possono fare le persone

“Negoziare per agire contro i cambiamenti climatici a Bonn è semplicemente incompatibile con l'intenzione di consentire le trivellazioni nell'Artico. I politici che mettono il petrolio prima delle persone devono essere chiamati a rispondere alle loro scelte”. (Jennifer Morgan)

Perché la parità di genere è così importante