Tutti felici per l’Italia fuori dal carbone, o quasi

L’Italia vuole smettere con il carbone. La notizia era già circolata nei mesi passati con l’annuncio della nuova strategia energetica nazionale (Sen), dove si ipotizzava una chiusura delle centrali elettriche al carbone entro il 2025. Ora però, con l’annuncio fatto a Bonn durante la ventitreesima conferenza sul clima (Cop 23) insieme a un'alleanza di quasi 20 Paesi, la promessa del governo italiano, per voce del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, si fa solenne. Sette anni e quasi quattro miliardi di euro per avviare il decommissioning delle centrali a carbone. Due numeri che danno misura dell’urgenza e della complessità dell’operazione. Ma che sono un passaggio importante per raggiungere gli obbiettivi nazionali annunciati con la ratifica dell’Accordo di Parigi. Se la transizione verrà gestita con lungimiranza.

Alla #Cop23 di #Bonn rafforziamo con altri 14 Paesi l’alleanza globale #PoweringPastCoal . Con la #SEN l’Italia e’ in prima linea nell’uscita dal carbone, nostro obiettivo 2025: meno emissioni e inquinamento, più salute e opportunità di sviluppo pulito. #clima #climatechange pic.twitter.com/PWgmd2PDwY — Gian Luca Galletti (@glgalletti) November 16, 2017

"Con questa alleanza l’Italia procede per uscire fuori dal carbone entro il 2025", ha dichiarato il ministro Galletti, presente all’evento. "Abbiamo costruito la Sen su obiettivi ambientali basati sull’Accordo di Parigi. Questo va nella direzione di ridurre le emissioni del 40 per cento, raggiungere una quota del 28 per cento di energie alternative sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5 per cento del 2015, raggiungendo per il solo consumo elettrico, sempre al 2030 il 55 per cento".

Cosa cambierà nella strategia italiana?

SEN deve decidere stop a centrali a #carbone entro 2025 per salvare #migliaiadivite Firmate petizione associazioni https://t.co/PDEHc7fe5Q pic.twitter.com/8G7jKFaYbp — Mariagrazia Midulla (@MgMidu) 13 luglio 2017

Le reazioni del mondo industriale italiano

L’accordo prende di sorpresa Andrea Clavarino, di Assocarboni, che apprende la notizia al telefono. "Quanti paesi? Venticinque? Una follia. Quella dell’Italia è una decisione inutile e costosa". Le motivazioni per la lobby del carbone sono molteplici e prevedibili: "Nessun paese può fare un phase out di carbone e nucleare simultaneamente senza svenarsi. Questa decisione non cambierà le emissioni e ci renderà più dipendenti dal gas naturale".

La soluzione per le ong ambientaliste, però, è un'altra, cioè accelerare la transizione verso le energie rinnovabili quanto prima. "Né carbone, né gas", spiega Francesca Mingrone, portavoce a Bonn di Italian climate network, un’associazione specializzata nel monitoraggio degli accordi sul clima. Lo stop al carbone è dunque fondamentale soprattutto per la salute: "Ogni anno muoiono quasi un milione di persone in tutto il mondo per l’inquinamento diretto generato da miniere e centrali a carbone", continua Mingrone.

Condivide gli obiettivi di massima anche Enel che conferma la necessità di un abbandono progressivo e ragionato del carbone. Del resto nei prossimi sette anni, cioè entro la data del 2025 fissata nella Sen, il governo dovrà lavorare con la compagnia elettrica italiana per chiudere le centrali operative di Civitavecchia, Brindisi, Fusina e Sulcis. Così come resta confermata la chiusura anticipata al 2021 della centrale di La Spezia (praticamente inutilizzata) e il via libera per la dismissione anticipata di Bastardo e della centrale di Genova.

Ora tocca anche disinvestire nel carbone