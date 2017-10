Quali sono le leggi dell’ecologia per la sopravvivenza della specie umana

Sono cresciuto in un piccolo villaggio di pescatori nella baia di Passamaquoddy, nella provincia canadese del Nuovo Brunswick e ricordo ancora chiaramente come andavano le cose negli anni Cinquanta. Oggi le cose non sono com’erano allora. Non parlo del progresso tecnologico, industriale o scientifico. Mi riferisco allo stato di salute e alla stabilità degli ecosistemi. Quello che una volta era forte, ora è fragile. Ciò che una volta era ricco di diversità, oggi è molto più povero. Sono stato fortunato, o forse condannato, a ricordare quasi tutto. Vedo le immagini del passato ancora nitide. Infatti per me è stato difficile adattarmi a questo declino. Vedo le conchiglie sulle spiagge che ora non ci sono più, i granchietti sotto gli scogli che ora sono scomparsi, i banchi di pesci, i branchi di delfini e le spiagge senza plastica.

Le tre leggi dell'ecologia

Il collasso degli ecosistemi

Il declino dell'empatia umana

Stiamo divorando le risorse

Noi esistiamo grazie alla biodiversità

La guerra che abbiamo dichiarato alla natura è una guerra contro noi stessi

Se ignoriamo le leggi dell'ecologia non ci sarà sopravvivenza

Soluzioni impossibili per problemi impossibili

Il principio di Cassandra