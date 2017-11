Liter of light, lo sviluppo sostenibile si fa con una bottiglia di plastica e l’energia solare

Una bottiglia di plastica, un pannello solare, una batteria e una luce a Led: sono i componenti delle luci che Liter of light, ong nata nelle Filippine e diffusa in 26 paesi del mondo, porta nelle nazioni in via di sviluppo e nelle situazioni di emergenza energetica. È una tecnologia ecosostenibile open source, cioè libera da diritti e quindi a disposizione di tutti per essere riprodotta.

Come è nata Liter of light

Liter of light Italia

Un progetto per il Senegal