Naomi Klein. Questo cambia tutto, non solo il clima

La tesi da cui parte Naomi Klein nel suo ultimo saggio Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile (This changes everything, in inglese) è che senza cambiamenti radicali nel modo in cui la popolazione mondiale vive, produce e gestisce le proprie attività economiche, non c’è modo di evitare il peggio per il pianeta. A 15 anni dalla pubblicazione di No logo, il libro diventato la bibbia del movimento no-global negli anni Duemila, Klein cerca di affrontare i problemi sociali causati dal capitalismo da un’altra prospettiva, quella del riscaldamento globale visto come conseguenza diretta di uno stile di vita privo di consapevolezza, che tratta le risorse della Terra come fossero inesauribili e che non guarda alle conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente e sul clima. Nei giorni scorsi la scrittrice canadese è stata in Italia per presentare il suo ultimo lavoro. Il primo appuntamento è stato organizzato da Festivaletteratura e si è tenuto domenica 1 febbraio a Mantova. Seguito da una tappa a Venezia (2 febbraio) e una a Roma (4 febbraio).

Nella foto in evidenza, Naomi Klein © Ilaria D'Ambrosi/LifeGate