65 milioni di rifugiati in tutto il mondo. Come la popolazione del Regno Unito

Più di 65 milioni di persone costrette ad abbandonare le loro terre, le loro case, le loro città per fuggire da guerre, persecuzioni e violenze. Ad annunciarlo è l’ultimo rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel quale si sottolinea come la cifra di 65,3 milioni di profughi toccata nel 2015, in tutto il mondo, rappresenti un record assoluto. Questa fetta di umanità costretta a vagare in cerca di un riparo rappresenta infatti, ormai, l’equivalente della popolazione di un paese come il Regno Unito.

La cifra in crescita del 9,7 per cento rispetto al 2014

“Vittime della paralisi dei governi”

