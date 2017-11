Rifugiati. Cosa possiamo fare noi per aiutarli

Le immagini sono chiare davanti ai nostri occhi. Treni presi d'assalto, confini chiusi, lunghissime code per raggiungere gli stati europei. Famiglie intere che lasciano la propria terra perché lacerata dalla guerra, magari perché il villaggio o la città dove vivevano, lavoravano, studiavano, semplicemente non esiste più. Sono molte le organizzazioni non governative e le associazioni impegnate a dare aiuto ai rifugiati, sia in patria che all'estero, allestendo i campi e fornendo loro aiuti di prima necessità e sostegno umanitario. Ad oggi solo per la Siria, si parla di almeno quattro milioni di persone, secondo i dati forniti da Unhcr (l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati). Ed è una vera e propria corsa alla solidarietà quella messa in atto da moltissimi cittadini europei in questi giorni, proprio perché non indifferenti a quello che è considerato come una vera crisi umanitaria. Ecco come possiamo contribuire.

Donazioni

Beni di prima necessità

via Aldini 74/A gestito da Fondazione Progetto Arca (chiamare il 345 7608608 per concordare la consegna)

via Salerio 51 gestito da Farsi Prossimo (chiamare il 338 2836285 per concordare la consegna)

via Corelli 28 gestito da Gepsa (chiamare il 342 6396889 per concordare la consegna)

Volontariato