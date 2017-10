Theresa May ha “perso” ma fa un governo di coalizione. I risultati finali delle elezioni nel Regno Unito

Il Partito dei conservatori guidato da Theresa May si conferma il primo partito del Regno Unito, ma perde la maggioranza nella Camera dei comuni, la camera bassa del Parlamento. I risultati delle elezioni nel Regno Unito sono i seguenti: il candidato del Partito conservatore ha ottenuto 318 seggi con 42,4 per cento dei voti, contro i 262 seggi del Partito laburista guidato da Jeremy Corbyn che ha ottenuto il 40 per cento dei voti con un'affluenza del 68,7 per cento dei votanti (2,6 per cento in più rispetto alle ultimi elezioni nazionali nel 2015). In questo modo si è arrivati a una situazione nota come hung parliament, cioè un parlamento senza maggioranza. Non avendo conquistato la maggioranza assoluta di 326 seggi su 650 e avendone persi dodici rispetto a prima, la prima ministra in carica Theresa May cercherà di formare un governo di coalizione con il Democratic unionist party irlandese che ha ottenuto 10 seggi. Intanto Corbyn ha chiesto le dimissioni di May, forte del risultato elettorale che vede il suo partito guadagnare quasi 30 seggi.

