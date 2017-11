Sempre più bambini birmani migrano in città per lavorare

Mentre il Myanmar (denominato Birmania fino al 1989) ha intrapreso la strada tortuosa verso la democrazia e il libero mercato, sempre più bambini birmani si spostano dalle campagne alle città in cerca di lavoro. A partire dal 2012 una forma di migrazione tipica dei paesi in via di sviluppo, come la confinante Cina, è diventata comune anche nel paese.

Il neocapitalismo si approfitta dei bambini birmani

Urbanizzazione selvaggia e sfruttamento minorile

In aiuto dei ragazzi, le scuole mobili di myME

Child labor e debt bondage, le nuove schiavitù secondo l’Ilo

Orari disumani

Immagine di copertina: Bambina trasporta cemento sulla testa per la costruzione di un nuovo hotel © Paula Bronstein/Getty Images