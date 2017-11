Oltre 350 morti per un attacco terroristico, ma nessuno si ricorda della Somalia

Si aggrava il bilancio del terribile attacco terroristico che ha sconvolto la capitale della Somalia, Mogadiscio, il 15 ottobre scorso, quando due camion bomba sono stati fatti saltare in aria in una zona altamente frequentata della città. Se in un primo momento il numero di morti era stato indicato in 276 - facendo già parlare della “peggiore strage terroristica mai avvenuta nella nazione africana”, ora la cifra indicata dalle autorità parla di almeno 358 morti. E si tratta di un dato che potrà ancora essere ritoccato, dal momento che i feriti sono 228, di cui alcuni in gravi condizioni.

La Somalia ha inviato decine di feriti all’estero

Un nuovo attentato a Mogadiscio il 29 ottobre provoca altri 29 morti

Somalia sacks security chiefs as hotel attack toll rises to 27 https://t.co/eMp84hOD1S pic.twitter.com/wR0FgACwCL — AFP news agency (@AFP) 29 ottobre 2017

La Somalia non trova pace dal 1991