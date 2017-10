Cos’è la tassa sulle transazioni finanziarie e perché ci farebbe molto comodo

Dal 2007 il mondo intero è alle prese con una devastante crisi finanziaria che ha colpito praticamente ovunque. Forse non tutti ricordano che essa è nata dalle manovre spericolate di una lunga lista di banche, fondi d’investimento, compagnie d’assicurazione e altri soggetti del mondo della finanza. Da anni, di conseguenza, si discute sulle regole che occorre imporre al fine di impedire che certe pratiche ad alto rischio possano essere reiterate. Parlamenti e governi, però, spesso hanno dimostrato di faticare a trovare soluzioni: da una parte per le pressioni esercitate dalla lobby, dall’altra perché la finanza speculativa è talmente complessa e ramificata che il compito non è semplice.