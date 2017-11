Un violento terremoto ha ucciso oltre 400 persone tra Iran e Iraq

Un forte terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito domenica il confine tra Iraq e Iran, provocando centinaia di vittime e migliaia di feriti e sfollati. La maggior parte delle vittime si conta in Iran, oltre 400, mentre sarebbero undici le persone decedute a causa del sisma in Iraq, ma il bilancio è destinato ad aumentare con il passare delle ore, diverse aree remote dell’Iran infatti non sono ancora state raggiunte dai soccorritori.

L’epicentro del terremoto

Le aree più colpite

Soccorsi difficili