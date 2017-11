La Giornata mondiale contro la tratta delle persone per sfatare i miti che alimentano l’intolleranza

Dalle 21 alle 35 milioni di persone al mondo. È questa la dimensione del fenomeno a cui è dedicata la Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani voluta da papa Francesco l'8 febbraio e giunta alla terza edizione. Un tema che interessa tutto il mondo e in particolare l'Italia, destinazione principale della rotta migratoria attraverso il Mediterraneo. Il mare che molte delle persone attraversano partendo dalla Libia, usata come ponte per raggiungere l'Europa. Il Mediterraneo, quel mare chiamato "the river", il fiume, dalle vittime della tratta (e del traffico) perché inconsapevoli della pericolosità del viaggio che li vede rinunciare a un pezzo della loro umanità a causa di violenze terribili.

Chi sono le vittime della tratta?

un migrante sceglie di spostarsi per motivi spesso economici;

un richiedente asilo è in attesa che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato da un paese che non è il suo;

un rifugiato è riconosciuto legalmente come una persona che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha lasciato il proprio paese perché perseguitato per motivi religiosi, di genere o per la presenza di conflitti;

esiste anche il beneficiario di protezione umanitaria, soggetto non protetto dalla legge internazionale ma che necessita di assistenza a causa della sua vulnerabilità.

Chi favorisce la tratta di persone è responsabile davanti a Dio. Preghiamo per la conversione dei cuori. @M_RSezione — Papa Francesco (@Pontifex_it) 8 febbraio 2017

Il traffico di persone è definito come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e l'ospitalità di persone, dietro minaccia di ricorso o ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, o tramite rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o dietro pagamento o riscossione di somme di denaro o di altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona esercitando su di essa la propria autorità, a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento include, senza pretesa di esaustività, lo sfruttamento della prostituzione di terzi e altre forme di sfruttamento sessuale, i lavori o servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui sopra è stato utilizzato. (Protocollo di Palermo del 2000)

Cosa succede nel Mediterraneo

7,495 #migranti hanno perso la vita nel 2016 nel Mediterraneo. Negli ultimi 3 anni 18501 vittime: 20 al giorno. https://t.co/k06Vujykoy — OIM Italia (@OIMItalia) 6 gennaio 2017

Cosa succede in Italia