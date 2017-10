Stiamo avvelenando i nostri bambini, 300 milioni respirano aria inquinata

Se davvero, come spesso diciamo in tono retorico, i bambini sono il nostro futuro, il nostro futuro è avvolto da una nube tossica e irrespirabile. Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, chiamato "Clear the air for children", trecento milioni di bambini nel mondo respirano aria malsana, caratterizzata da livelli di inquinamento atmosferico sei volte più alti degli standard fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

In pericolo un bambino su sette

Dove vivono i bambini che respirano l’aria peggiore

Appello alla Cop 22

Le misure da adottare