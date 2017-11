I 200 anni della bicicletta, una storia raccontata per immagini

Duecento candeline. La bicicletta sembra molto più giovane ma il 2017 è un anno cruciale per la storia delle due ruote: sono infatti passati ben due secoli dall'invenzione di questo mezzo di trasporto a trazione umana che sta ritornando in auge grazie al suo basso impatto ambientale. Nel corso di questi duecento anni la bicicletta è passata attraverso molte prove e invenzioni per cercare di migliorare l'efficienza della pedalata e il comfort di utilizzo. Molti inventori si sono ingegnati producendo vari modelli nel corso dei decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri con i modelli di bicicletta che tutti vediamo sfilare per le strade delle città.

I 200 anni della bicicletta per modelli, dal 1800 ai giorni nostri