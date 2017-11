Musei a cielo aperto, 5 borghi dipinti da scoprire in Italia

Vi è mai capitato di visitare un paese con i muri delle case e degli edifici pubblici ricoperti da dipinti? Beh, sappiate che in Italia, di borghi caratterizzati da murales, ne esistono più di duecento. Li ha censiti tutti (o quasi) l'Associazione Italiana Paesi Dipinti, nata quando l’Azienda di Promozione Turistica del Varesotto, proprietaria degli affreschi di Arcumeggia (Va), provò a redigere un primo elenco dei comuni che presentavano questa caratteristica, accorgendosi poi che il fenomeno era più imponente di quanto si pensasse all'inizio. I dipinti, nati per ricordare, per protestare, per raccontare una storia, in molti casi sono diventati vere e proprie opere d'arte. Noi vi raccontiamo cinque località, ma voi non fermatevi qui!

Viaggio nei borghi dipinti

Vernante - Piemonte

Dozza - Emilia Romagna

Cibiana di Cadore - Veneto

Diamante - Calabria

Orgosolo - Sardegna