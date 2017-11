Glifosato, 14 birre tedesche contaminate dall’erbicida probabile cancerogeno

Beck's, Paulaner, Warsteiner, Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner, Franziskaner, König Pilsener e Jever. Queste le marche di birra tedesca testate dall’Istituto per l’ambiente di Monaco. Il risultato? Le analisi mostrano concentrazioni di glifosato che oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro. Per la birra un limite di riferimento non esiste, ma c’è per l’acqua: 0,1 microgrammi. Dal raffronto emerge chiaramente che in alcune birre i residui di glifosato sono 300 volte superiori. “Una sostanza che potrebbe essere cancerogena, non perde nulla né nella birra né nel corpo umano”, ha precisato Sophia Guttenberger, dell'istituto di Monaco che ha compiuto la ricerca.

Il glifosato è pericoloso? Iarc vs Bfr ed Efsa

Il parere dei birrai e quello dei coltivatori tedeschi

La Commissione europea sta per decidere sul futuro del glifosato in Europa