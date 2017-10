Anche l’auto si può riciclare

Un’auto da rottamare non è solo un rifiuto ingombrante e dannoso per l’ambiente, anzi. Molti dei pezzi che la compongono si possono riciclare, trasformarsi in una nuova risorsa e avere una seconda vita. A questo proposito l’Unione europea ha stabilito, dal 1°gennaio 2015, l’obbligo di riciclare il 95 per cento del peso totale di una vettura (più precisamente l’85 per cento come riciclo e riuso e il 10 per cento come recupero energetico). La domanda allora è lecita: “A che punto siamo?” Secondo i dati Eurostat, ogni anno l'Italia avvia al riciclo 900.000 auto dei 6,7 milioni totali tra tutti i Paesi europei e, come ha calcolato l'Unire (Unione imprese del recupero di confindustria), già nel 2014 si attestava intorno all’82,5 per cento di componenti riciclate. Dunque si presume che l’obiettivo fissato della Ue sia stato raggiunto. Più problematico invece è il traguardo relativo al recupero energetico (dove il nostro Paese faticava a raggiungere persino il tetto minimo precedente del 5 per cento) perché il materiale non riciclabile viene destinato nella maggior parte dei casi alla discarica invece che ai termovalorizzatori.

Recupero dell’olio usato

Pneumatici riciclati

Per quanto riguarda la raccolta degli pneumatici, i numeri sono in crescita: 316.638 tonnellate nel 2013 diventeranno, secondo le stime di Unirigom (l'Unione recuperatori italiani della gomma di Fise Unire/Confindustria), 325mila a fine 2015. Sul fronte del riciclo ci sono margini di miglioramento dal momento che il 45 per cento del totale viene riciclato, mentre una percentuale più alta, il 55 per cento è destinato al termovalorizzatore. Cosa si ottiene riciclando gli pneumatici? Gomma vulcanizzata, materiale tessile, acciaio. La sola Ecopneus, dal 2011 ne ha raccolto un milione di tonnellate (Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia le regioni più virtuose) e questo ha permesso di realizzare campi sportivi ecologici, isolanti e antivibranti utilizzati nell’edilizia. L’ultima novità? Greenrail, una traversina ferroviaria realizzata in plastica e gomma derivante dagli pneumatici riciclati, un concept innovativo ideato dal siciliano Giovanni Maria De Lisi.

Batterie e non solo