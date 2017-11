Better Shelter, la casa per rifugiati sostenibile e dignitosa, vince il Beazley design of the year

Il modulo pieghevole in plastica riciclata Better Shelter, finanziato da Ikea foundation, è stato scelto come miglior oggetto di design del 2016 per il suo contributo all'emergenza globale dei migranti. Altri candidati del Beazley design of the year, premio alla nona edizione annuale curato e ospitato dal Design museum di Londra, erano la copertina di Blackstar, l'ultimo album di David Bowie e un casco luminoso per ciclisti. I vincitori delle sei categorie – tra cui la Space cup, una tazza da caffè adatta ad essere usata nello spazio – insieme agli altri 70 oggetti nominati, sono in mostra al Design museum fino al 19 febbraio.

Il Beazley design of the year

Com'è nato Better Shelter

Facile da assemblare e sostenibile

Una casa dignitosa