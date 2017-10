Borghi sostenibili, il turismo responsabile in Piemonte

Quando si parte per le vacanze, sempre più spesso si cercano mete alternative che regalino non solo riposo e divertimento ma anche un'esperienza di vita: il progetto "Borghi sostenibili" della Regione Piemonte guida il turista responsabile verso la scelta di luoghi speciali, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Perché scegliere il posto giusto, non solo per noi, ma per l'ambiente, non è cosa da poco.

Cosa significa essere borghi sostenibili

Piemonte, un itinerario sostenibile