La centrale elettrica di Mount Tom a Holyoke, nel Massachusetts (Stati Uniti), sta passando dal carbone al solare. Il proprietario dell'impianto, la società francese Engie, ha chiuso la centrale a carbone nel 2014 perché non più redditizia e al suo posto sta realizzando una centrale fotovoltaica da 5,76 megawatt, sufficiente per garantire energia elettrica rinnovabile a mille abitazioni.

