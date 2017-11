Disco soup, mille persone hanno cucinato scarti alimentari a ritmo di musica a Londra

In occasione del primo compleanno del Mercato metropolitano, mercato alimentare di Londra dove si trovano alimenti provenienti da diverse nazioni e anche da varie regioni italiane, volontari "armati" di coltelli e pelapatate si sono ritrovati per preparare una cena al ritmo di musica utilizzando materie prime destinate a essere buttate. Così si è tenuto il "disco soup" (soup vuol dire "zuppa" in inglese) più grande del Regno Unito, parte di un movimento globale nato a Berlino che vuole promuovere azioni concrete per combattere lo spreco alimentare.

Mercato metropolitano, un compleanno sostenibile

Disco soup, da Berlino a Londra

Il lato sostenibile del Mercato metropolitano