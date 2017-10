L’eolico fornisce il 97 per cento dell’elettricità domestica della Scozia

Il vento soffia forte in Scozia. E a confermarlo c'è quel 97 per cento della domanda di energia elettrica domestica coperta dalle turbine eoliche installate in territorio scozzese. Si tratta di un anno record quello appena trascorso, tanto da aver prodotto 10.392 GWh nel 2015.

L'eolico come fonte principale della Scozia