Giornata delle ferrovie dimenticate. Ecco quelle da far rivivere

Su questi treni si viaggia al di fuori del tempo. Spesso sono locomotori vecchi e carrozze d’epoca, a volte sono convogli moderni e aggiornati, ma quello che hanno in comune le ferrovie dimenticate è la capacità di portarci su strade altrimenti inaccessibili, paesaggi bellissimi, e di far spegnere il telefonino. La maggior parte delle tratte ferroviarie dismesse in Italia si trova in territori paesaggisticamente e artisticamente di grande valore, con tutt’intorno un’economia artigianale e agricola di pregio, depositaria di vecchie tradizioni. A volte, la linea ferroviaria è l’unica risorsa contro la scomparsa di quel tessuto.

La Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate: oltre 10.000 km di bellezza

Le ferrovie dimenticate a rischio e da riscoprire

La vecchia Pontebbana

Stazione di Osnago. Cultura e benessere aspettando il treno

Andiamo in bici sul treno nelle Cinque Terre

Gli 800 metri di ferrovia rimasti da Rimini a San Marino

Da Alba al Monferrato, un sogno per gli amanti del vino e del paesaggio

Salviamo la ferrovia Porrettana

Una giornata a Terracina, dove Ulisse si guardò intorno

Il trenino rosso del Bernina

Il giardino delle piante rare sulla Domodossola - Borgomanero

La vecchia linea Voghera - Varzi soppressa nel 1966

Ferrovia S. Nicola di Melfi - Spinazzola - Gravina in Puglia

Con il treno, nella storia di Canne della Battaglia

In treno a vapore nel Parco della Sila

La transiberiana d’Italia, la ferrovia Sulmona - Castel di Sangro - Carpinone

In viaggio intorno all’Etna con la Circumetnea

Alla stazioncina di Roccalumera un parco per Salvatore Quasimodo

In treno nella Valle dei Templi

Sardegna, il trenino verde della ferrovia Macomer - Bosa