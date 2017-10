La Giornata mondiale dell'alimentazione celebra l’anniversario della nascita della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura il cui obiettivo è sradicare la fame nel mondo. Quest’anno lo slogan è: Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale.

When #migration is not a choice, it's often the result of: ➡️ Hunger ➡️ Impacts of #climatechange ➡️ Conflict. We can change this #WFD2017 pic.twitter.com/TSVwgQBEPW