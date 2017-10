La Gran Bretagna investe 60 milioni nella mobilità elettrica

Quasi 60 milioni di euro (43 milioni di sterline) in 5 anni per la mobilità elettrica. La definisce “un'ondata di punti di ricarica”, il Governo britannico in una nota rilasciata pochi giorni fa. Sarà di circa 45 milioni l'investimento nella realizzazione di una rete di ricarica che coinvolgerà case, ospedali, autostrade, stazioni ferroviarie. I luoghi cittadini più frequentati avranno insomma delle colonnine per la ricaricare i veicoli elettrici. “Il finanziamento annunciato oggi segna un'altra pietra miliare nel sostegno da parte del Governo ai veicoli a basse emissioni”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Susan Kramer. “Per i cittadini sarà sempre più facile ricaricare le proprie auto attraverso inuovi punti di ricarica nei luoghi nevralgici delle nostre città”.

Immagine di copertina via Nissan