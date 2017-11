Guida autonoma. Un’antropologa americana sta insegnando alle auto a convivere con l’uomo e l’ambiente.

Di guida autonoma sentiremo parlare sempre più spesso. Auto che guideranno da sole, che parcheggeranno da sole. Bambini, anziani, persone con disabilità o mobilità ridotta che fino ad oggi non possono mettersi al volante, potranno farlo, senza guidare ovviamente. Ma godendosi il viaggio. Insomma, la guida autonoma sarà la vera rivoluzione della mobilità. I problemi da risolvere al momento sono molti e hanno più a che fare con l’ambiente e la società. Ma i progetti ormai sono concreti. La Germania, per esempio, ha dichiarato che nel 2020 sulle sue autostrade la guida autonoma sarà già realtà. Persino noleggiare un veicolo autonomo sarà presto possibile, almeno in Pennsylvania, a Pittsburgh, dove Uber renderà operativo il servizio entro pochi anni. Costruttori come Nissan, appena premiata proprio per tecnologia della guida autonoma con il Japan Car of the Year Innovation Award 2016-2017, grazie alla tecnologia ProPilot, entro quattro anni lanceranno le prime auto senza conducente.