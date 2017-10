Hyundai Ioniq Electric, 200 chilometri di autonomia vera. E di relax

La notizia è di qualche giorno fa. In California, a Fountain Valley, la Hyundai Ioniq Electric è stata appena inserita dall’American Council for an Energy-Efficient Economy’s, un'organizzazione no-profit che si batte (Trump permettendo…) per la promozione di politiche, programmi e tecnologie legati all’efficienza energetica, nella lista dei “Greenest Vehicles of 2017”, ossia le auto più green dell’anno, classifica in cui Ioniq Electric ha ottenuto il miglior rating, davanti a BMW i3, Toyota Prius e Nissan Leaf. Insomma, la Ioniq “una e trina” (al momento è l’unica auto disponibile nelle versioni ibrida, elettrica e, a breve anche ibrida plug-in), continua il suo percorso, portabandiera di un marchio che per i prossimi anni ha annunciato una forte offensiva con il lancio di molti modelli elettrici e ibridi.

Hyundai Ioniq Electric in breve

Innovazione tecnologica

Risparmio

Ambiente

Serenità di guida

Test drive

Il dettaglio che fa la differenza

L’alternativa

Scheda tecnica