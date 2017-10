La Costa Rica genera il 93 per cento di energia da rinnovabili

Il 93 per cento dell'energia elettrica prodotta in Costa Rica proviene da fonti rinnovabili. A renderlo noto è l'Instituto costarricense de electricidad (Ice), che sottolinea come il 2015 sarà un anno dalle ottime prospettive. In particolare secondo l'Ice, il 71,9 per cento di elettricità quest'anno sarà prodotta da centrali idroelettriche, il 13,1 per cento da impianti geotermici, dal vento (7,5 per cento), da biomassa per l'0,57 per cento e da pannelli solari per lo 0,01 per cento.

Centrale idrolettrica. Via nacion.com

Immagine di copertina via Colinadelsol.com