Inquinamento luminoso, cause e conseguenze

L’80 per cento della popolazione mondiale e il 99 per cento della popolazione statunitense ed europea vive sotto a un cielo inquinato da luci artificiali. La Via Lattea, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, è invisibile a oltre un terzo dell’umanità, incluso il 60 per cento degli europei e l’80 per cento dei nord americani. Ma la notizia peggiore riguarda l’Italia, è il paese sviluppato con la percentuale più elevata di territorio inquinato dalla luce artificiale a livello mondiale. Otto italiani su dieci non possono vedere il cielo stellato incontaminato. È quanto riporta l’atlante mondiale dell’inquinamento luminoso (The new atlas of artificial night sky brightness), pubblicato sulla rivista Science Advance.

Che cosa è l’inquinamento luminoso

I led e l’inquinamento luminoso

L’atlante dell’inquinamento luminoso

La classificazione del livello di inquinamento luminoso

livello di inquinamento luminoso dell’1 per cento: cielo incontaminato (nero)

livello di inquinamento luminoso tra l’1 e l’8 per cento: cielo relativamente inquinato (blu)

livello di inquinamento luminoso tra l’8 e il 50 per cento: cielo inquinato con livello di inquinamento che degrada verso lo zenith (verde)

livello di inquinamento luminoso oltre il 50 per cento dove la Via Lattea non è visibile e la naturale apparenza del cielo notturno è persa (giallo)

dalla perdita della visione della Via Lattea a un’elevata stimolazione del cono visivo (688 to 3000 μcd/m2) (rosso)

luce notturna intensa, l’occhio umano non è più abituato ad adattarsi alla vista notturna (bianco).

Le conseguenze dell’inquinamento luminoso sulla salute

Spreco di energia e risorse economiche