In Islanda arrivano le strisce pedonali tridimensionali

Non sono nuove, ma sono sempre più diffuse. Anche la città di Ísafjördur, nel nord dell'Islanda, ha adottato recentemente sulle sue strade il sistema delle strisce pedonali tridimensionali. Le avete mai viste prima? Ecco di cosa si tratta: la segnaletica per l'attraversamento dei pedoni viene disegnata sull'asfalto in 3D così da dare l'impressione che ci sia un ostacolo in carreggiata (l'effetto è quello di blocchi di cemento a mezz'aria) e costringere l'automobilista a frenare e fermarsi.

Dall'India all'Italia

L'efficacia delle strisce pedonali tridimensionali