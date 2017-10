25 gennaio 2017 - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l’atto volto a rilanciare e rimette in agenda la costruzione dell'oleodotto Keystone XL (e del Dakota Access). Secondo quanto annunciato dallo stesso Trump la realizzazione delle le due infrastrutture “porterà alla creazione di 28mila posti di lavoro e tutte le strutture saranno prodotte in America, come ai vecchi tempi”.

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK