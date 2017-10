La riscoperta del bagno con sale: tutto sui sali rilassanti e profumati con ricetta

Già nell’antichità, diversi popoli, tra cui i Cinesi, i Greci e i Romani, utilizzavano i sali da bagno per l’igiene quotidiana, ma anche per rilassare il corpo, per curare le malattie della pelle e per attenuare i dolori muscolari. Questi e altri benefici sono stati tramandati di generazione in generazione, tanto che un po’ in tutto il mondo vengono utilizzati per migliorare il proprio benessere. Essendo inoltre antibatterici, decongestionanti e purificanti, possono essere impiegati in qualsiasi stagione, sebbene l’inverno sia il periodo ideale, poiché le docce possono essere sostituite con un bel bagno caldo, a cui si aggiunge una manciata di sali. In alternativa, una pratica rigenerante che non prevede un eccessivo consumo d’acqua è il pediluvio. In entrambi i casi, possiamo scegliere diverse tipologie di sali. Vediamoli insieme.

Il sale marino integrale

Il sale del Mar Morto

Il sale rosa dell'Himalaya

I sali di Epsom

I sali di Epsom sono utilizzati sin dal XVII secolo, dopo che vennero scoperti da Henri Wicker analizzando la sorgente minerale che dà loro il nome e che si trova nell’omonima cittadina inglese. Ricchi di solfato di magnesio, questi sali sono ottimi per pediluvi, per bagni purificanti e per varie ricette cosmetiche, come per la preparazione di detergenti per il viso. È sufficiente unire a una crema naturale neutra (o un’altra, a preferenza) un cucchiaino di sali di Epsom; si mescola bene il tutto e si stende il detergente in modo delicato e circolare sulla pelle; poi si rimuove con acqua tiepida.

Il sale è un prodotto versatile e benefico per il nostro corpo. Abbiamo qui fornito solo alcune idee per sceglierlo e utilizzarlo, ma il suo uso in cosmesi è davvero ampio. Può essere personalizzato a piacere aggiungendovi erbe o fiori, come i petali di rosa o i fiori di lavanda, per bagni o pediluvi profumati.