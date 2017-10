Latte vegetale di soia, riso, avena e altri: ecco i tipi di latte alternativi a quello vaccino

Chi non può bere latte di mucca probabilmente li utilizza già: i latti vegetali soddisfano la voglia di una colazione tradizionale apportando all’organismo tante sostanze benefiche a fronte di zero colesterolo e assenza di quelle sostanze che possono provocare intolleranza. Il latte vegetale rappresenta un modo di alimentarsi sano e leggero, perché è generalmente privo di zucchero, ha un contenuto di acidi grassi saturi ridotto, e se proviene dal riso, dalla soia o dal miglio è anche sprovvisto di glutine. In cucina sostituisce il latte vaccino in tutte le preparazioni che lo richiedono: besciamella, frullati, gelati, budini, yogurt e dessert possono tranquillamente essere preparati con il latte vegetale. Importante, per evitare la presenza di additivi o zucchero aggiunto e per proteggersi dalla presenza di organismi geneticamente modificati, è scegliere bevande da agricoltura biologica.

Latte di soia

Il latte di soia fa male?

Latte vegetale d’avena

Caratteristiche del latte d'avena

Latte di riso

Proprietà del latte di riso

Latte di miglio

Proprietà del latte di miglio

Latte di farro

Proprietà del latte di farro

Latte di mandorla

Proprietà del latte di mandorla