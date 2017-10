L’ibrido verso il futuro, record dopo record

Il 2016 è iniziato subito con una bella notizia a proposito di auto e ambiente. A gennaio, infatti, le vendite di vetture ibride in Italia hanno segnato un nuovo significativo record, ovvero 2,1 per cento, mentre la media della motorizzazione ibrida nel 2015 nel nostro Paese è stata pari a 1,6 per cento. Emissioni ridotte nell'aria e salvaguardia dell'ambiente, risparmio sul carburante grazie alla componente elettrica del motore, confort di guida (meno rumore e vibrazioni), accesso privilegiato nelle Ztl e parcheggi a tariffa agevolata in molte città dello stivale sono i tanti vantaggi per cui gli italiani si dirigono sempre più verso la scelta di una vettura ibrida.

con 8,5 milioni di veicoli ibridi venduti nel mondo. E il marchio a Tre Ellissi non vuole fermarsi qui: l’obiettivo dichiarato è quello di diminuire di oltre il 22 per cento la media delle emissioni di CO2 dei nuovi modelli entro il 2020, e di ridurre entro il 2050 la media delle emissioni di anidride carbonica del 90 per cento, rispetto alla media del 2010, azzerando anche le emissioni di CO2 che derivano dal ciclo di vita della vettura e realizzando impianti di produzione a zero emissioni.