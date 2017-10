No man’s land: l’installazione che è un regalo all’Abruzzo

Siamo in Abruzzo, precisamente nella Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino in Provincia di Pescara, un luogo non molto conosciuto, certamente non per l'arte. Eppure è qui, in due ettari di terreno donati da Mario Pieroni, che è stata realizzata l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Qualcosa di vasto, unico e con un messaggio speciale. Da visitare.

No man's land: un'immagine che ci parla