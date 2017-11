Potassio

Il buon funzionamento della membrana cellulare e quindi il giusto equilibrio tra l'interno e l'esterno delle cellule è indispensabile per il buon funzionamento dell'organismo. Il potassio riveste un ruolo fondamentale in questa continua ricerca di equilibrio, tutta giocata sulla pompa sodio-potassio, per permettere lo scambio di molecole e il controllo della pressione osmotica. La piccola parte di potassio situata nel liquido extra-cellulare contribuisce alla trasmissione degli impulsi nervosi, al controllo delle contrazioni muscolari e della pressione arteriosa. Gli alimenti che lo contengono sono: frutta e verdura meglio se fresche, intere o in succo, carne, legumi, cereali, semi oleaginosi, germe di grano, alghe, lievito di birra. I più ricchi? I fichi secchi con 1010 milligrammi di potassio ogni 100 grammi, gli spinaci con 530 milligrammi ogni 100 grammi, l'avocado con 450 milligrammi ogni 100 grammi, maiale, vitello e agnello ne forniscono circa 350-370 milligrammi ogni 100 grammi purché sia carne magra. Deficit di potassio si possono presentare dopo crisi prolungate di vomito o di diarrea e abuso di diuretici o, talvolta, con l'eccessiva sudorazione. Le conseguenze sono stanchezza muscolare, anoressia, nausea, disattenzione, apprensione, sonnolenza, aritmie cardiache. I livelli di assunzione raccomandati dalla Commissione Europea per gli adulti sono di 3,2 grammi di potassio al giorno, il livello massimo di sicurezza è di 5,9 grammi al giorno. Dosi superiori possono essere dannose per individui con problemi renali. In Italia risulta che l'assunzione media di potassio è di circa 3 grammi/die. Nicoletta Morabito tecnologo alimentare