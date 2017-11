Questo è l’anno del termostato Nest. È ora di riscaldare le case con Google

È tondo, intelligente e bello. È il termostato progettato da un team di lavoro distaccatosi da Apple che quattro anni fa lo ha messo sul mercato in America, ottenendo un successo clamoroso e cambiando per sempre le carte in tavola. Un oggetto triste diventa bello, utile e giocoso. Il termostato Nest è connesso a internet ed è auto-apprendente, ovvero legge le previsioni del tempo e capisce giorno dopo giorno i nostri movimenti in casa, così via via impara da solo, con una raffinatissima regolazione automatica, a ritmare in modo giusto accensione, spegnimento e temperatura della caldaia. Se si hanno aria condizionata e ventilatori da soffitto, pure. Fa tutto da sé, dopo l’impostazione iniziale. Non ha pulsantini né codici di programmazione astrusi, ma solo una soave ghiera metallica tonda. Lo hanno ideato Tony Fadell and Matt Rogers che, via da Apple, hanno creato la loro startup nel 2010. Nel 2012 avevano 130 impiegati. Oltre che online il Nest si trovava negli Apple Store (fino a quest’anno, quand’è stato rimpiazzato dall’Ecobee che si comanda con Siri). Nel gennaio 2014 Google li acquista per 3,2 miliardi di dollari. Oggi l'azienda Nest Labs ha 1.200 impiegati, un centro di ingegneria a Seattle, ha lanciato dieci nuovi prodotti e l’11 dicembre 2015 ha aperto il suo primo megastore a Palo Alto, in California. Il Nest è una rotellina in vetro e metallo che è anche uno splendido oggetto di design, che non fa vergognare di averlo alla parete o, se lo si preferisce, sul piccolo stand disegnato ad hoc per lui, un optional (alquanto costosetto ma stilosissimo) con cui lo si appoggia su un mobile.

Cosa dice la legge per gli incentivi al Nest

Come si collegherà il Nest e come funziona

I primi tentativi di installazione anche in Italia