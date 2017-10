Semaforo sempre verde, con Ford è possibile. Si riducono emissioni e stress

La sosta al semaforo è uno dei peggiori nemici della qualità dell’aria. La fase di ripartenza costringe infatti i motori tradizionali a uno sforzo superiore rispetto al mantenimento della velocità costante, consumando più carburante e, conseguentemente, producendo più emissioni. Un fenomeno inevitabile anche qualora le vetture possano contare sui dispositivi Start&Stop che spengono e riaccendono automaticamente il propulsore a veicolo fermo. La soluzione ideale, in questi casi, consisterebbe nell’optare per auto ibride o elettriche, ma la transizione verso la mobilità sostenibile richiederà ancora degli anni e, in ogni caso, lo stress dovuto ai continui stop al semaforo non verrà meno nemmeno viaggiando a batteria. A meno che non arrivino sul mercato nuove tecnologie in grado di sfruttare il “dialogo” tra veicoli e infrastrutture.

La connettività car-to-X alla base del sistema Ford

Emissioni ridotte sino al 25 per cento

Ford sviluppa anche il dialogo tra vetture