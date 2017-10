Con le rinnovabili è possibile migliorare la qualità dell’aria

Evitare il 50 per cento di morti legate all'inquinamento dell'aria. Un risultato raggiungibile con un aumento del 7 per cento degli investimenti nelle energie rinnovabili. È quanto rende noto l'ultimo rapporto “Energy and air pollution” e redatto dall'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), che analizza il rapporto tra energia, l'inquinamento atmosferico e la salute.

Energia e carburanti i maggiori responsabili

Aumentare gli investimenti in rinnovabili per ridurre l'inquinamento