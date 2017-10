India, il Sikkim è il primo stato a essere 100% biologico

Il governo indiano ha deciso, ormai da tredici anni, di certificare lo stato del Sikkim come 100 per cento biologico, con la conversione graduale di 75mila ettari di terreni agricoli prima coltivati con metodi convenzionali. Le pratiche e i principi dell’agricoltura biologica sono stati applicati secondo le linee guida del Programma nazionale per la produzione biologica, come affermato dal direttore esecutivo di Sikkim organic mission, il dottor Rathinam Anbalagan.

Come è stato possibile diventare 100% bio

Quali sono i benefici del biologico

Una soluzione per i problemi agricoli dell’India