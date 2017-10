Test HIV, dove si compra, quanto costa, come si fa e quando

In Italia una persona su quattro tra quelle infette non sa di esserlo, dunque è probabile che sparga il contagio. Molte persone sono tentate dall’approfondimento ma poi rimandano, poiché dovrebbero riferirsi al medico curante e recarsi poi in un laboratorio di analisi. L’autotest per l'HIV che si può comprare in farmacia permette invece di muoversi in modo autonomo e discreto, evitando di affrontare il medico e affrontando una spesa modesta, sapendo il risultato in 15 minuti, tempo imbattibile per qualsiasi laboratorio di analisi. In caso di contagio sarà sicuramente necessario rivolgersi a un medico per confermare la diagnosi e iniziare la terapia.

Come fare il test HIV

Quando farlo