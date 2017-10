Kenya ad alta velocità, inaugurato il Madaraka Express

Il Kenya ha una nuova linea ferroviaria che renderà più semplice la vita dei pendolari e del commercio. La linea Madaraka Express ridurrà a un terzo i tempi di percorrenza tra la città costiera di Mombasa e la capitale Nairobi. La vecchia ferrovia a scartamento ridotto non era più in grado di assorbire il traffico merci dal porto di Mombasa all'interno dell'Africa orientale così è stata decisa la realizzazione del Madaraka Express. Per i tempi a cui erano abituati i keniani l'inaugurazione di questa linea equivale alla realizzazione della nostra alta velocità, pur parlando di 120 chilometri orari per i treni passeggeri (la velocità massima delle locomotive è 158 km/h) e 80 per i treni che trasportano merci.

Polemica sui treni del Madaraka Expres

Gli investimenti cinesi sul treno veloce Nairobi-Mombasa

I cantieri della ferrovia ad "alta velocità" in Kenya e gli elefanti